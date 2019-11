Latte Art al Ciofs Cesano Maderno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Continuano le iniziative in collaborazione con AIBM Project e il progetto Rete per gli alberghieri. L’Istituto Ciofs di Cesano Maderno, ha ospitato il Trainer Giuseppe Campanella per una dimostrazione di Latte Art agli studenti. Essi hanno potuto assistere ad una dimostrazione di caffetteria e latte art dal vivo. Questo è ovviamente solo un assaggio della collaborazione nata, grazie all’impegno dei docenti di Sala e Vendita interni e grazie in primis al prof. Giorgio Ierardi.