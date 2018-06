Le donne democratiche per Monza a sostegno del presidente Mattarella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Dopo 80 giorni in cui il Presidente ha aiutato in ogni modo a far nascere questo governo del cambiamento, invece di ammettere il loro fallimento congiunto, entrambi preferiscono attaccare il Presidente della Repubblica che ha semplicemente applicato la Costituzione . Con le loro parole aprono un conflitto istituzionale senza precedenti. Il Presidente Mattarella ha fatto bene. Ricordiamocelo tutti in questi prossimi giorni, in cui si indicherà come traditore la più alta carica dello Stato. Lega e Cinque Stelle avevano ed hanno un progetto di governo che non hanno mai esplicitato in modo trasparente durante la campagna elettorale, voler abbandonare l’Euro. Nascondendo il piano di uscita dall’Euro hanno volutamente nascosto l’impatto che questo avrebbe significato nel nostro Paese, hanno volutamente costruito un programma fatto di bugie. Hanno mentito ai cittadini italiani ed ai propri elettori, hanno mentito volutamente. Hanno poi volutamente, facendo il nome di Savona accendere una miccia pericolosa col Quirinale per costringere il Presidente ad accettare un programma mai chiarito, mai discusso, mai realmente votato, inviso, chiedendogli così di rinunciare al suo ruolo di garante delle istituzioni. Le Donne Democratiche per Monza esprimono la loro più convinta vicinanza al presidente Mattarella che ha deciso con coraggio di fermare questo delirio e confermano il proprio impegno per l’Italia, per la democrazia, per il rispetto delle istituzioni. Faremo sentire la nostra voce nei luoghi di lavoro, nelle sedi delle associazioni che frequentiamo, coi vicini di casa, i colleghi di lavoro, con gli amici e parenti. Con calma e coraggio. Se necessario nelle piazze. Insieme a chi ha a cuore istituzioni e democrazia. Noi stiamo col Presidente Mattarella, con la democrazia e la verità. Donne Democratiche per Monza