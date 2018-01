Le "donne di Monza per Gori" unite per una città e regione a misura di donna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Con l’ufficializzazione della candidatura di Giorgio Gori a governatore della Lombardia, il mese scorso a Monza è nato il primo comitato tutto al femminile "Donne di Monza per Gori", fondato da Francesca Pontani e composto da una ventina di donne diverse per età, estrazione sociale e culturale. L'obiettivo del Comitato è, oltre all'individuazione delle criticità che riguardano tematiche di genere, soprattutto la costruzione di un " vero percorso" che prevede soluzioni atte a garantire la sicurezza delle donne in città, i trasporti e i servizi a sostegno delle donne e delle famiglie. Per noi, aderenti al Comitato, è cominciata dunque la sfida del cambiamento, quello vero, quello capace di dare risposte concrete. Il nostro impegno e la nostra intenzione sono quelli di cercare di coinvolgere a Monza tutte le energie disponibili che vogliano essere rappresentate da Giorgio Gori condividendone valori e progetti. Stiamo lavorando sui social e in rete e prossimamente anche sul territorio attraverso eventi ed iniziative mirate sia a far conoscere il programma di Gori Presidente, sia a lavorare su tematiche importanti per la società civile e per costruire una Regione a misura di donna. La prima iniziativa di cui si occuperà il Comitato sarà il convegno " Vaccinazioni: luci, ombre e abbagli" che si svolgerà il 30 gennaio 2018 alla quale interverrà il candidato presidente e la dottoressa Giuseppina Meregalli, Pediatra e Membro della Commissione Vaccini ASL Monza e Brianza, che tratterrà dell’argomento di cui è ampiamente competente.

Chi volesse conoscere o aderire al comitato può consultare la pagina social oppure scrivere una email secondo le indicazioni date di seguito: Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Le-donne-di-Monza-per-Gori Informazioni: Coordinamento: Francesca Pontani Mail: francescapontan@gmail.com Ufficio Stampa: Valeria Rossana Volpe Mail: valeriarossanavolpe.vrv@gmail.com