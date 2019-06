Sapori di Liguria tra fiori e artigianato in Villa Bagatti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Da Venerdì 12 luglio a Domenica 14 Luglio 2019 si svolgerà l’evento “Market Sapori di Liguria tra Fiori e Artigianato”, all’interno della manifestazione Sapori di Liguria, che comprenderà anche cucine sul posto, concerti con musica dal vivo, aree giochi per bambini. L’evento nasce dalla collaborazione tra Via Audio, società di eventi specializzata in concerti e street food ed Eventi doc di Myriam Vallegra e Associazione culturale e artistica Iperbole, specializzate in eventi espositivi, promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico, del florovivaismo, dell’enogastronomia di qualità, del Made in Italy e dei meravigliosi Beni culturali italiani, ville, castelli, parchi storici. Un’unione di forze e di competenze professionali, con la collaborazione di numerose realtà artigianali, artistiche, vivaistiche, enogastronomiche, culturali per la miglior riuscita di un evento dedicato ad un’importante regione italiana, tra le mete principali del turismo italiano e straniero: la Liguria. Partendo dai Sapori di Liguria, perché la Liguria è importante per tante tradizioni, dalla cucina ai fiori, dalle piante aromatiche a quelle fiorite all’arte ed all’artigianato artistico che vede le sue radici in secoli lontani, dal turismo balneare, culturale, enogastronomico all’artigianato legato al mare ed alle vacanze. Nella mostra – market Sapori di Liguria tra Fiori e Artigianato esporranno numerosi artigiani del settore artistico, aziende florovivaistiche con numerose varietà di piante e fiori, aziende agricole con prodotti tipici e locali, dall’olio, al vino, dal pesto alle acciughe. Inoltre saranno presenti anche alcuni ospiti con artigianato e prodotti enogastronomici di qualità delle regioni vicine alla Liguria, in quanto l’arte, la cucina, il giardinaggio, tutte le attività e gli sviluppi economici sono sempre stati il risultato, nei secoli, di contaminazioni e scambi continui … Tante le idee di moda ed accessori per il mare, la spiaggia, l’aria aperta, le vacanze…un modo per assaporare le ferie in anteprima per chi deve ancora andarci ed un modo per riviverle ancora per chi è già rientrato … Ci saranno inoltre i principali piatti della tradizione ligure che si potranno assaporare, grazie all’allestimento di cucine sul posto, direttamente dal vivo nel giardino della Villa. E poi la location…spettacolare…di giorno e di sera…Villa Bagatti Valsecchi … una meravigliosa Villa settecentesca, da poco riaperta alla cittadinanza, che merita di essere vissuta e conosciuta ….e che già al primo sguardo trasmette importanza e magnificenza, la stessa sensazione che doveva trasmettere agli ospiti che arrivavano nel 1700 e nel 1800 … Tante le iniziative per i bambini, per tenerli sempre occupati e divertirli, dalle grandi aree giochi ai laboratori didattici di cucina per conoscere da vicino dolci specialità della Liguria e..perchè no…andarle poi a ricercare nei negozi anche quando si và al mare … Le cucine sul posto saranno attive tutto il giorno, sia per pranzo che per cena, dalle 12.00 fino a mezza notte circa da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Dalle ore 21.00 di venerdì 12 e di sabato 13 luglio, si terranno inoltre i concerti con musica dal vivo con l’esibizione dei Faber Is back – Fabrizio De Andrè Cover Band, eseguendo i più famosi brani di Fabrizio De Andrè, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione De Andrè.

Un evento quindi tra cultura, arte, storia, musica, fiori, artigianato, divertimento, tradizioni e buon cibo … Vi aspettiamo ! Market Sapori di Liguria tra Fiori e Artigianato Venerdì 12, Sabato 13, Domenica 14 Luglio 2019 Villa Bagatti Valsecchi Via Vittorio Emanuele II 48, Varedo (MB).