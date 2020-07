Maltempo, allerta arancione per temporali a Monza e Brianza: le previsioni

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle 18 di venerdì e fino a domenica 12 luglio, anche sul bacino idrico di Milano che interessa anche l'area di Monza e Brianza.

Le previsioni meteo secondo l'Arpa

Sulla Lombardia persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, dalla serata di venerdì e soprattutto sabato avremo un aumento della probabilità di rovesci e temporali associati al passaggio di un fronte perturbato di origine atlantica, con calo delle temperature anche di 5-8 °C nei valori massimi tra venerdì e domenica. Successivamente, risulta maggiormente probabile, una fase di tempo asciutto con nuovo aumento termico.

Meteo per sabato 11 luglio 2020

Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per nubi cumuliformi tra Alpi e Prealpi nella prima parte del giorno, altrove poche nubi con ampi spazi soleggiati. Dal pomeriggio annuvolamenti diffusi anche in pianura e sull'Appennino, mentre sono attese progressive e ampie schiarite sulle zone alpine. Le precipitazioni saranno probabili sotto forma di rovesci e temporali al mattino su Alpi e Prealpi, in estensione dal pomeriggio in forma sparsa ai settori di pianura. Possibili temporali localmente intensi in questa fase. In serata residue precipitazioni sulla bassa pianura orientale. Le temperature in calo. Valori minimi raggiunti probabilmente durante le ore serali, compresi tra 18-22 °C. Massime in pianura tra 29-34 °C.