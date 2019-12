Temporali forti e rischio idraulico: allerta 'arancione' a Monza e in Brianza

Temporali forti, vento e maltempo. Almeno fino a sabato, poi a partire da domenica il cielo dovrebbe tornare sereno e a Natale potrebbe esserci il sole.

Dalle 15 di venerdì, in anticipo di tre ore rispetto alle ultime previsioni, è infatti in vigore un'allerta meteo arancione di criticità moderata - livello di pericolo tre su quattro - per "rischio idraulico".

A preoccupare, come sempre in questi casi, sono i livelli dei fiumi, che salgono a causa delle abbondanti piogge sui bacini a Nord e rischiano di superare gli argini. La fine dell'allerta, stando a quanto reso noto dalla protezione civile di regione Lombardia, è prevista per le 9 di sabato mattina.

Foto - L'allerta per il nodo di Milano, Im-09

"La Lombardia è attualmente interessata da correnti in quota meridionali, molto umide e relativamente miti per il periodo, per il sopraggiungere di un'attiva perturbazione atlantica. Deboli precipitazioni stanno interessando i settori di nordovest della regione, in rapida estensione a tutti i settori alpini e prealpini - si legge nel bollettino diffuso dal Pirellone -. Si conferma il passaggio perturbato previsto per la giornata odierna 20/12, con estensione ed intensificazione delle precipitazioni in particolar modo su Alpi, Prealpi, alta Pianura e Appennino. Anche la fase acuta del maltempo viene confermata tra il pomeriggio e la sera odierna 20/12. Si evidenzia - continuano le previsioni - che durante questa fase le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio".

"Dalle prime ore di sabato 21/12 si avrà una generale attenuazione delle precipitazioni che potranno però insistere fino a metà giornata. In mattinata sarà possibile una nuova attivazione delle precipitazioni - concludono le previsioni - anche sottoforma di rovescio specie tra fascia Prealpina e Pianura centro-orientale".

Foto - L'allerta per la regione Lombardia