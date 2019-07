Dopo il caldo in arrivo un'ondata di maltempo, "codice arancione" per temporali forti

Dopo il caldo torrido degli ultimi giorni, nel weekend è in arrivo un'ondata di maltempo. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso per la giornata di sabato 26 luglio un avviso di moderata criticità (codice arancio) per rischio temporali forti e rischio idraulico. Sorvegliati speciali il Lambro e il Seveso.

"Nella giornata di oggi 26/07, dalle ore centrali precipitazioni a carattere di rovescio e temporale a partire dai rilievi, con interessamento sparso tra il pomeriggio e la serata anche dei settori di pianura. In serata i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, in particolare sui settori di Nordovest" informa il centro metereologico lombardo.

"Nel corso della mattina del 27/07, previste precipitazioni sparse sui rilievi e settori occidentali, a prevalente carattere di rovescio e temporale, con asse di propagazione sudovest-nordest. Dal primo pomeriggio precipitazioni in estensione da ovest a est, associate a fenomeni a prevalente carattere temporalesco, che nel corso del pomeriggio-sera andranno gradualmente a intensificarsi, risultando diffuse, forti e insistenti a più riprese e fino al primo pomeriggio di domenica 28/07. In particolare, tra la serata di sabato 27/07 e la mattina di domenica 28/07, i settori della regione maggiormente interessati da precipitazioni e rovesci intensi risulteranno la fascia prealpina e la Pianura".

Oltre al nodo idraulico di Milano l'allerta interessa anche il territorio della Brianza.