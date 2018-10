Allerta meteo a Monza, previsti temporali forti: Lambro e Seveso monitorati

Il Seveso torna e il Lambro tornano a spaventarea spaventare Monza e la Brianza. Per sabato 27 ottobre, infatti, la protezione civile di regione Lombardia ha emanato un'allerta di "criticità moderata" - livello di pericolo tre su quattro - per rischio idraulico.

Le piogge, stando a quanto riferito dalla stessa regione, non dovrebbero colpire direttamente Monza - o almeno non in maniera abbondante -, ma il bacino dei fiumi, che quindi sono finiti sotto osservazione.

"A partire dalle 12 - ha informato il comune di Milano - sarà attivato il Centro Operativo Comunale presso il centro della Protezione Civile di via Drago al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità".

"Sarà effettuato - spiegano i tecnici - il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano per verificare l’eventuale superamento della soglia di 80 centimetri e successivi superamenti del fiume Seveso a Cesano Maderno, Palazzolo, Milano via Valfurva. Monitorata - ha concluso l'amministrazione - anche la soglia di preallarme del fiume Lambro".