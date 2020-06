Maltempo in arrivo a Monza e Brianza, l'allerta per temporali forti

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Lombardia. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità per temporali forti e rischio idrogeologico. Per l'area di Monza e Brianza l'allerta è in codice arancione (rischio idrogeologico) e giallo (temporali forti). Già nella serata di martedì 2 giugno nel capoluogo brianzolo e nei comuni dell'hinterland il maltempo aveva causato allagamenti e disagi. In alcune aree insieme all'acqua è caduta anche grandine.

FOTO - L'allerta

Le previsioni

Per il pomeriggio/sera di oggi 03/06 possibili temporali, che andranno ad interessare la fascia alpina e prealpina della regione, con maggiore probabilità sui settori centro-occidentali. Domani 04/06 le precipitazioni saranno inizialmente concentrate sulla fascia alpina e prealpina, più intense anche a carattere di rovescio e temporale (media probabilità di temporali forti) sulla fascia di Nordovest tra Valchiavenna, Prealpi Varesine e Lariane, quindi si estenderanno diffusamente nel corso della mattinata su tutta la regione, pur mantenendo i valori più intensi sulla fascia alpina e prealpina. Dalle prime ore del pomeriggio di domani 04/06 le precipitazioni andranno incontro ad una ulteriore intensificazione, da moderate a forti diffuse, e persistenti anche nelle ore serali.

Gli accumuli più significativi sono attesi nella seconda parte della giornata di giovedì 04/06, quando le precipitazioni saranno più intense anche a carattere convettivo e temporalesco diffusamente sulla regione (in particolare sulla pianura occidentale e la fascia pedemontana orientale). I dettagli della previsione della fase acuta pomeridiana saranno rivalutati dal Centro funzionale nella mattinata di giovedì.