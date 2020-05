Maltempo a Monza e in Brianza, attese "bombe d'acqua": ecco le previsioni del meteo

Maltempo in arrivo a Monza e Brianza. Nella notte tra domenica e lunedì 11 maggio è entrata in vigore un'allerta meteo proclamata dalla protezione civile di regione Lombardia per temporali forti, rischio idraulico e idrogeologico. La comunicazione prevede un livello di "criticità ordinaria", codice giallo, livello due su quattro.

Seveso e Lambro sono sorvegliati speciali. A Milano il comune ha attivato il centro operativo comunale di via Drago per gestire eventuali interventi delle squadre della protezione civile.

Le previsioni del tempo

A Monza e in Brianza, sono attesi "temporali forti". In totale, secondo i meteorologi, sono attesi tra i "40 e i 70 millimetri di pioggia sui settori occidentali, alpini e su gran parte dei settori prealpini, tra i 20 e i 40 millimetri sui settori di media pianura".

Ma le precipitazioni potrebbero essere anche più intense: "A causa del prevalente carattere convettivo dei fenomeni, localmente saranno probabili accumuli di pioggia fino a 80-120 millimetri sui rilievi, in particolari sui settori centro-occidentali". L'attenuazione dei fenomeni è attesa in serata.