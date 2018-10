Temperature vicine ai 30 gradi, ecco perché a Monza fa così caldo: la spiegazione

Temperature quasi estive nel pomeriggio di mercoledì 24 ottobre a Monza e in Brianza. Termometri con massime vicino ai 30 gradi. Una sorta di colpo di coda dell'estate. Ed è tutto merito del Föhn, il "Re" dei venti caldi.

Perché fa così caldo a Monza? La spiegazione

"In questi ultimi giorni, al largo delle Isole Britanniche, è andata strutturandosi un’imponente area d’alta pressione. In queste ore tale struttura tenderà progressivamente a declinare verso sud-est, veicolando masse d’aria abbastanza miti (per la stagione) in direzione della Francia e quindi delle Alpi Centro-Occidentali", spiegano gli esperti del Centro Meteorologico Lombardo in un post su Facebook.

"L’interazione di queste forti correnti settentrionali con i rilievi alpini determinerà un marcato, seppur transitorio, innalzamento delle temperature, che nel corso del pomeriggio di mercoledì supereranno diffusamente i 25°C al piano, per tentare localmente di avvicinare i 28/30°C — proseguono gli esperti —. Saremo di fronte a venti di caduta originati da correnti di estrazione anticiclonica miti che si inseriscono in un contesto d’aria già mite. Il top per arroventare i termometri".

Secondo il Centro Meteorologico Lombardo situazioni non è la prima volta: "Situazioni sinottiche analoghe - rare - sono già accadute in passato, tuttavia mai con questa intensità a fine ottobre, periodo dell’anno solitamente poco avvezzo a queste dinamiche. Con ogni probabilità toccheremo quindi massime record per la terza decade di ottobre da quando si misurano dati".

La mappa delle temperature massime