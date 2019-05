Grandine a Milano: disagi a Malpensa per due centimetri di 'ghiaccio' sulla pista. Le immagini

Le previsioni meteo hanno indovinato. Su Milano e dintorni si è abbattuto un fortissimo temporale 'estivo' nel pomeriggio di sabato 11 maggio. Pioggia e grandine hanno bagnato e ghiacciato le strade cittadine (video).

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da sabato notte e per la giornata di domenica.

Malpensa chiuso per grandine

Un'importante grandinata si è abbattuta sulla pista dell'aeroporto di Malpensa. Alcuni voli sullo scalo aeroportuale hanno subito rallentamenti.

Il maltempo a Milano

Il Comune, che ha già attivato il Coc, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano, invita le ditte che hanno cantieri aperti a prestare particolare attenzione ai ponteggi in esterno e raccomanda a tutti i cittadini di tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi, ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi.

Infine si esortano i cittadini a segnalare immediatamente eventuali criticità ai vigili del fuoco o alla polizia locale.

Il meteo ufficiale del Pirellone

"Dalle prime ore del pomeriggio - si legge nel bollettino meteo ufficiale del Pirellone - ingresso di una perturbazione a partire dalle zone occidentali, in spostamento nel corso del pomeriggio verso le zone centro orientali. Precipitazioni, a carattere temporalesco possibili su tutta la Lombardia, con media probabilità di temporali forti".