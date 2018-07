Ancora maltempo: allerta meteo della protezione civile a Monza e in Brianza

Maltempo in arrivo a Monza e in Brianza per giovedì 26 luglio: gli occhi della Protezione civile sono tutti puntati sul cielo dal quale potrebbero arrivare intense precipitazioni.

Nelle scorse ore, infatti, è stata diramata un'allerta meteo per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali a partire dalle ore 16 di giovedì 26 luglio alle ore 6 di venerdì 27 luglio. Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo (rischio moderato). I fiumi Seveso e Lambro saranno sorvegliati speciali