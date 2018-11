Scatta l'allerta maltempo a Monza e in Brianza, previsti forti temporali: le previsioni

Ancora allerta meteo a Monza e in Brianza. Nella giornata di martedì 6 novembre la protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo di criticità moderata - livello di pericolo tre su quattro - per "rischio idraulico" per il nodo idraulico di Milano. Lo stato di allerta terminerà alle 18 di mercoledì 7 novembre. Sorvegliati speciali restano i fiumi, in particolare il Lambro.

Secondo quanto riportato dal Centro Meteorologico Lombardo nella notte tra martedì e mercoledì potranno verificarsi precipitazioni intense sui comuni della Brianza e di Milano. "La situazione di per sé non sarebbe granché preoccupante, anzi non lo sarebbe affatto, se non fosse che si inserisce in una fase in cui il nostro territorio ha già ricevuto, in pochi giorni, la pioggia media di circa due-tre mesi", precisano gli esperti.

Le previsioni per i prossimi giorni

"Nei prossimi giorni persisterà un tipo di tempo tendenzialmente perturbato, con molte nubi e piogge sparse (senza particolari criticità) alternate a fasi più asciutte — continuano gli esperti del Centro meteorologico Lombardo —. A partire da domenica è ipotizzabile una fase di relativa tregua, con maggiore soleggiamento e fenomeni più marginali. Temperature stazionarie, molto alte per il periodo specie nei valori minimi, stante il persistente richiamo di masse d’aria dai quadranti meridionali".