Maltempo, temporali forti in arrivo a Monza: scatta l'allerta meteo

Il maltempo "bussa" alle porte di Monza. Per mercoledì 8 agosto, infatti, il centro meteo regionale ha emesso un'allerta per rischio temporali forti in codice giallo, con un livello di pericolo due su quattro.

"Sono previsti - si legge sul sito della protezione civile lombarda - possibili rovesci o temporali isolati o sparsi, localmente anche di forte intensità specie sui settori alpini e prealpini, in particolare nelle ore notturne e successivamente tra il pomeriggio e la sera. Sulla Pianura la probabilità di temporali risulta inferiore, ma - si conclude la nota - anche su questa zona non sono da escludere locali fenomeni di forte intensità".