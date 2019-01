Ondata di gelo: 'bomba di neve' prevista a Monza per i giorni più freddi dell'anno. Il meteo

Ondata di freddo artico in arrivo. A Milano, stando alle previsioni ci dovrebbe essere una "bomba di neve" nei "giorni della merla", i più freddi dell'anno.

Il maltempo non molla la presa e, a quanto pare, il freddo e le nevicate – anche copiose – la faranno da padrone. Secondo ILMeteo.it, infatti, dopo una breve tregua, già a partire da mercoledì 30 gennaio l’Italia potrebbe essere colpita da una nuova fase di maltempo. Che cosa accadrà? Tutto lascia pensare che alcune regioni – e diverse grandi città, tra le quali Milano – saranno di nuovo imbiancate. Questo almeno è quanto si può desumere – scrivono i metereologi – dai modelli del centro di calcolo europeo, conosciuto anche come il centro di Reading.

Meteo, neve in Lombardia e a Milano

Sarà ovviamente la neve a creare i maggiori disagi. Sono previste nevicate su molte aree del nord fino alla pianura padana. La neve potrebbe cadere su molte città, tra cui Milano (e in Brianza), Trento, Bolzano e Bologna "con quantitativi anche importanti". Anche al centro potrebbero esserci nevicate (anche a quote basse) in Lazio e Campania. Bisognerà aspettare qualche giorno per capire se queste previsioni verranno confermate. Certo visto il periodo non stupirebbe l’arrivo di una nuova perturbazione.