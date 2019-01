Neve a Monza e in Brianza, ecco l'allerta della protezione civile

Neve a Monza e in Brianza per venerdì 1° febbraio. Le previsioni sono tutte concordi: dovrebbe iniziare a nevicare a partire dalla tarda serata di giovedì e le precipitazioni — secondo le previsioni dell'Aeronautica militare — dovrebbero continuare per tutta la giornata.

E la protezione civile di Regione Lombardia, nella giornata di giovedì 31 gennaio, ha emanato una allerta meteo gialla di "criticità ordinaria" livello di pericolo due su quattro — che riguarda Monza e l'area Milanese; per quanto riguarda la Brianza, invece, l'allerta è di colore arancione, rischio tre su quattro.

Le previsioni meteo

"Si prevedono precipitazioni in estensione a tutta la regione nelle prime sei ore del giorno, nevose a tutte le quote su Alpi e Prealpi, inizialmente anche sull'Appennino Pavese dove la quota neve inizierà a risalire rapidamente al mattino", ha scritto la protezione civile lombarda in un comunicato.

"Sulla pianura attese precipitazioni nevose su Lomellina-Pavese, sotto forma di neve mista a pioggia altrove; al mattino in concomitanza dell'inizio della fase acuta dell'evento (ore 06:00) è possibile il passaggio a neve su tutta la pianura occidentale, mentre sulla parte centrale è attesa neve alternata a condizioni miste a pioggia — precisano i meteorologi —. La fase più acuta dell'evento nevoso in Pianura terminerà nel primo pomeriggio, quando partendo dai settori settentrionali e orientali la neve sarà sostituita dalla pioggia".

Non è ancora chiaro quanta neve resterà al suolo: "Sui quantitativi attesi in pianura e sulla loro distribuzione permane ancora un moderato grado di incertezza, legato all'intensità delle precipitazioni ed al rialzo dello zero termico previsto. Ad oggi sono possibili da 0 a 10 cm su pianura occidentale, con accumuli scarsi o assenti all'interno dell'area urbana milanese. Accumuli maggiori (fino a 20 cm) su varesotto, comasco, lecchese, alta brianza e pavese".