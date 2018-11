Ecco l'inverno: con il grande freddo arriva la neve in Lombardia, fiocchi anche a Monza

Ecco il primo anticipo d'inverno. E che anticipo. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, infatti, Monza si troverà a fare i conti con un'ondata di maltempo, che porterà per la prima volta la colonnina di mercurio sotto lo zero.

Insieme alle temperature basse, stando alle previsioni, dovrebbe arrivare anche la neve su gran parte della Lombardia, con la Madonnina che non dovrebbe fare eccezione e dovrebbe essere bagnata dai primi fiocchi dell'anno.

Foto - Le previsioni de IlMeteo

Le previsioni de Il Meteo sembrano chiare:

A partire da lunedì 19 l’ondata di maltempo entrerà nella fase clou, con la bassa pressione che si approfondirà sul Mar Tirreno, innescando precipitazioni abbondanti, sotto forma di rovesci temporaleschi su buona parte della penisola. E visto il crollo delle temperature, dovuto all'ingresso dell’aria gelida, farà la sua comparsa anche la neve, per quello che sarà un vero anticipo d’inverno.

A Monza e in Lombardia la "dama bianca" dovrebbe arrivare tra il 19 e il 20 novembre. "Le nevicate - spiega ancora Il Meteo - interesseranno dapprima soprattutto le Alpi centro occidentali, con fiocchi a quote via via più basse, fin ad arrivare alle pianure tra Lombardia e Piemonte tra Lunedì sera e il primo mattino di martedì 20".

I fiocchi non dovrebbero comunque creare accumuli, ma la neve dovrebbe cadere su tutta la città.