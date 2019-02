Nevica a Monza, la città si sveglia imbiancata: ecco la situazione in diretta

Nevica a Monza. Venerdì 1 febbraio la città si è svegliata sotto i fiocchi di neve che hanno ricoperto diverse zone della città. Situazione molto simile in quasi tutta la Brianza dove è visibile una coltre bianca.

La perturbazione era attesa, tanto che per tutta la giornata è in vigore su Monza un'allerta di codice giallo emanata dalla protezione civile, codice arancione per quanto riguarda la Brianza.

Al momento non si segnalano particolari criticità. I mezzi pubblici viaggiano regolarmente e il traffico non sembra essere particolarmente rallentato.

Il comune di Monza ha attivato il piano neve

"Il servizio di sgombero della neve — si legge sul portale del municipio — è coordinato da una speciale unità operativa del Comune, costantemente in preallerta nel periodo invernale, ed è svolto da tre imprese specializzate con mezzi spartineve (20) e spargisale (11), operativi lungo percorsi prestabiliti nelle zone loro assegnate".

Lo sgombero delle strade è programmato a seconda dell'importanza della via: in prima battuta verranno sgomberate le "strade dove circolano i mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso a ospedali, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli", successivamente i mezzi passeranno sulle strade "che interessano la viabilità residenziale, le vie di collegamento dei quartieri, le vie centrali di viabilità minore".

Marciapiedi puliti? È obbligo dei privati

"I proprietari e affittuari di case o di negozi e uffici hanno l'obbligo di sgomberare la neve da marciapiedi, passi carrai e dagli spazi privati o antistanti edifici privati" Ha precisato il comune attraverso una nota.

Neve a Monza: treni a rischio

Il gruppo Fs italiane ha attivato per la giornata di venerdì 1 febbraio la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.

"L’offerta ferroviaria - ha fatto sapere l'azienda - è confermata in tutte le regioni a esclusione di alcune linee della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto dove, a causa delle previste nevicate più abbondanti, sarà garantito il 70% dei treni regionali".

A Milano le linee interessate sono: Rho – Milano – Chiasso, Milano – Varese – Porto Ceresio e Milano – Lecco via Molteno.

Le previsioni meteo

"Si prevedono precipitazioni in estensione a tutta la regione nelle prime sei ore del giorno, nevose a tutte le quote su Alpi e Prealpi, inizialmente anche sull'Appennino Pavese dove la quota neve inizierà a risalire rapidamente al mattino", ha scritto la protezione civile lombarda in un comunicato.

"Sulla pianura attese precipitazioni nevose su Lomellina-Pavese, sotto forma di neve mista a pioggia altrove; al mattino in concomitanza dell'inizio della fase acuta dell'evento (ore 06:00) è possibile il passaggio a neve su tutta la pianura occidentale, mentre sulla parte centrale è attesa neve alternata a condizioni miste a pioggia — precisano i meteorologi —. La fase più acuta dell'evento nevoso in Pianura terminerà nel primo pomeriggio, quando partendo dai settori settentrionali e orientali la neve sarà sostituita dalla pioggia".

Non è ancora chiaro quanta neve resterà al suolo: "Sui quantitativi attesi in pianura e sulla loro distribuzione permane ancora un moderato grado di incertezza, legato all'intensità delle precipitazioni ed al rialzo dello zero termico previsto. Ad oggi sono possibili da 0 a 10 cm su pianura occidentale, con accumuli scarsi o assenti all'interno dell'area urbana milanese. Accumuli maggiori (fino a 20 cm) su varesotto, comasco, lecchese, alta brianza e pavese".