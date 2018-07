Meteo, arriva una settimana di fuoco: a Monza temperature fino a 38 gradi, sole, caldo e afa

Aria "pesante" e irrespirabile. Caldo, con picchi decisamente importanti. E afa, anche di notte. È cominicata lunedì quelli che gli esperti hanno già definito come la settimana più calda dell'inizio dell'estate 2018.

"L'alta pressione porterà prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso in tutta Italia - spiegano dal centro Epson per Meteo.it -. Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero poche, limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull'Appennino meridionale. Le regioni più direttamente coinvolte dal gran caldo saranno il Nord, il medio versante tirrenico e la Sardegna, tutte zone dove il termometro raggiungerà diffusamente valori vicini ai 35 gradi, ma con picchi intorno ai 38 gradi, specie nei fondovalle alpini, in Val Padana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna".

E se di giorno farà caldo, di notte la situazione non sarà tanto diversa. "Il caldo notturno tenderà ad intensificarsi, con valori che anche all'alba faranno fatica a scendere addirittura sotto i 25 gradi in diverse località di mare e di pianura del Centro Nord".

L'ondata di caldo durerà almeno fino alla fine della prima settimana di agosto e da lunedì a sabato, ogni giorno, le colonnine di mercurio toccheranno picchi tra i 36 e i 38 gradi.

Foto - Le previsioni