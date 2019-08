Maltempo in arrivo, allerta in "codice arancione" per temporali forti in Lombardia

Allerta meteo per temporali forti. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità in codice arancione per maltempo. A partire dal pomeriggio di lunedì 12 agosto sono attesi forti temporali su tutta la regione, compresa l'area di Monza e della Brianza dove l'avviso di criticità emesso riporta il codice "giallo" (moderata criticità).

La scorsa settimana, durante un temporale, un albero è crollato in strada e ha ferito una mamma con due bambini che passavano nel tratto e abbattuto un balcone.

Maltempo, le previsioni

"La Lombardia si trova ai margini di una vasta area depressionaria in lento movimento dall'Atlantico verso l'Europa Centro-occidentale. La situazione presenta quindi un flusso di correnti via via più umide e instabili in quota, le quali gradualmente si sovrappongono ad una massa d'aria molto calda e umida preesistente. L'arrivo della depressione è inoltre anticipato da un rinforzo dei venti in quota. Si conferma l'intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio di oggi 12/08. Risulta molto probabile lo sviluppo di rovesci e temporali, anche di forte intensità, su zone alpine, prealpine e alta pianura (in particolare di nord-ovest), con cumulate localmente significative e possibilità di grandine di medie dimensioni. Possibili raffiche di vento su Pianura e Prealpi. Si specifica inoltre che nelle restanti aree sussiste comunque una bassa e non nulla probabilità di Temporali Forti, per fenomeni più isolati e sporadici. Nel pomeriggio-sera di domani 13/08 e fino alle prime ore della notte di mercoledì 14/08, previsto il transito dell'asse di saccatura con accentuazione dell'instabilità su Prealpi centro-orientali, con nuovi locali rovesci e temporali. Localmente i fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità con grandinate di piccole-medie dimensioni. In serata rinforzo della ventilazione settentrionale in quota, localmente su valli e pianure occidentali" spiegano dal centro metereologico lombardo.