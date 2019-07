Allerta meteo a Monza: "codice giallo" per temporali forti, Lambro monitorato

Allerta meteo a Monza. Dalle 12 di lunedì 1 luglio è infatti in vigore un avviso di criticità ordinaria emesso dalla protezione civile di regione Lombardia per rischio temporali forti. Il codice di allerta è il giallo, con un livello di pericolo di due su quattro.

"Previsto in mattinata sulla Lombardia cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, in serata nuvolosità in aumento anche sulla pianura. Dal pomeriggio saranno possibili locali rovesci temporaleschi su Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica e settori sud-occidentali della regione. Nel tardo pomeriggio e in serata aumenterà la probabilità di temporali forti, in particolare sui settori alpini, prealpini e sulla pianura occidentale", si legge nel bollettino diffuso dalla regione.

Foto - L'allerta per oggi, Monza è Im-09

"Nella notte tra 01/07 e 02/07, saranno possibili residui temporali, localmente anche di forte intensità, sulle zone alpine, prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio del 02/07 - concludono dal Pirellone - riattivazione dei fenomeni temporaleschi nelle stesse aree, che saranno possibili, anche se meno probabili, sulle restanti zone della regione".