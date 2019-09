Maltempo a Monza, arrivano i temporali e scatta l'allerta: "Vento fino a 50km/h"

Vento forte e temporali in arrivo. Dopo le ultime giornate di sole estive, le temperature dovrebbero riassestarsi sulle medie stagionali. Per mercoledì 18 settembre, a partire dalle 18, la protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta di criticità ordinaria - codice giallo, livello di rischio due su quattro - per temporali forti. Sempre il Pirellone ha anche stimato un codice giallo per vento forte, secondo i meteorologi, infatti, sono previste raffiche fino a 50 km/h.

Le previsioni meteo

Tra mercoledì e giovedì 19 settembre "una vasta e fredda depressione sull'Europa orientale interesserà marginalmente il Nord Italia, apportando tempo instabile anche sulla nostra regione — si legge nella nota della protezione civile —. Si conferma l’ingresso del vento da est dalle ore centrali di oggi 18/09, su Pianura, Prealpi e Appennino, con raffiche fino a 35-50 km/h; le medie orarie saranno attorno ai 20 km/h con locali superamenti temporanei ad ovest, mentre saranno più diffusi e prolungati ad est e sulla bassa Pianura. Nella giornata di domani 19/09, tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalla mattinata sulla Pianura mentre alle quote collinari si avrà una attenuazione in giornata e una ripresa verso sera con possibile nuova intensificazione sulla fascia prealpina esposta alla pianura e Appennino".

"Temporali localmente intensi"

Tra il pomeriggio di mercoledì e il mattino di giovedì 19 settembre "sono probabili isolati fenomeni di forte intensità (con possibili accumuli abbondanti o molto abbondanti di pioggia in breve tempo), seppur in un contesto di probabilità generalmente medio-bassa (30-50%)", precisano dalla protezione civile.