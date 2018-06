Meteo, allerta meteo a Monza per i temporali

Temporali in arrivo e fiumi a rischio esondazione. È allerta meteo a Monza, che - dopo un weekend all'insegna del sole e del caldo - nelle prossime ore farà i conti con l'arrivo di una perturbazione che porterà sulla città meneghina nuvole e piogge, anche intense.

La protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato per il "nodo idraulico di Milano" una allerta meteo di criticità ordinaria - livello di pericolo due su quattro - per temporali forti e rischio idraulico. Come sempre in questi casi, sorvegliati speciali saranno i livelli di Seveso e Lambro, che dovrebbero comunque restare entro i limiti di guardia.

I primi temporali dovrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio di lunedì, con il maltempo che continuerà poi a farla da padrone anche durante la sera e la notte. Previsioni praticamente identiche per martedì, quando la pioggia dovrebbe cadere per tutta la giornata, ma in maniere meno violenta.

Foto - L'allerta meteo a Milano, zona "IM-09"