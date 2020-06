Previsti temporali forti e rischio idraulico: allerta "arancione" anche a Monza e Brianza

Temporali forti, raffiche di vento e possibili allagamenti. Nuova allerta per maltempo a Monza e Brianza. Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità con codice arancione - livello due su tre - per rischio idrogeologico, temporali forti, rischio idraulico e vento forte. L'allerta interesserà anche il capoluogo brianzolo e la Brianza così come il nodo idraulico di Milano e la pianura centrale dove resta attivo il rischio di temporali forti (codice arancione) e il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi. Sull'area di Monza e Brianza invece non sarà in vigore una allerta per vento forte.

Le previsioni

"Dal mattino di domenica 7 giugno le precipitazioni tenderanno a divenire più estese sui restanti rilievi e sulla pianura centro-occidentale, con temporali di forte intensità più probabili su Nordovest, fascia prealpina e pianura occidentale; alta probabilità di fenomeni intensi anche sulla parte occidentale della Valtellina. Le precipitazioni saranno comunque persistenti per tutta la giornata, con temporanee intensificazioni nelle ore centrali dovute ai fenomeni temporaleschi, in particolare tra le ore 9 e le ore 21. A causa della maggiore persistenza delle piogge, nella giornata di domani 07/06 si potranno raggiungere cumulate significative e abbondanti su Nordovest e alta pianura occidentale; la probabilità di temporali forti sarà alta su tutta la fascia alpina e prealpina (tranne che sull'Alta Valtellina) e sulla pianura occidentale, media sulle restanti zone. Si segnalano infine venti moderati su tutta la regione, con maggiori rinforzi sulla pianura meridionale e appennino pavese, sempre tra le ore 9 e le ore 21, con possibili raffiche comprese tra 30 e 50 km/h in pianura e tra i 50 e 70 km/h in appennino".