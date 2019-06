Ancora forti temporali in arrivo a Monza e in Brianza, scatta l'allerta della protezione civile

Scatta l'allerta meteo per temporali forti a Monza e in Brianza. Dalle 16 di venerdì 21 giugno, infatti, entra in vigore una allerta meteo di criticità ordinaria: codice giallo, livello di pericolo due su quattro.

L'avviso è stato emanato dalla protezione civile della Regione Lombardia che ha diffuso un bollettino meteo. "L'avvicinamento di una debole saccatura dalla Francia determina una generale accentuazione dell'instabilità sulla regione e in particolare su Alpi, Prealpi ed alta pianura. La fase più attiva del peggioramento è prevista tra il tardo pomeriggio e la sera di venerdì, quando è atteso lo sviluppo dei temporali più intensi con fenomeni in spostamento da ovest verso est; in questa fase potranno coinvolgere tutta l'alta pianura e saranno accompagnati da forti raffiche di vento a livello locale, rovesci intensi e locali grandinate". I fenomeni più intensi, nello specifico, sono attesi tra le 16 e le 20.

Maltempo: pioggia anche durante il weekend

Il maltempo accompagnerà anche parte del weekend. Secondo i meteorologi la giornata di sabato 22 giugno sarà caratterizzata da possibili piogge, rovesci e temporali "su tutto il territorio soprattutto nella prima parte del giorno". Un rapido miglioramento, invece, è previsto "dalla sera partendo dai settori ad ovest della regione". Una boccata di ossigeno sul fronte caldo: le precipitazioni porteranno un "sensibile calo termico nei valori massimi", oltre a una "ventilazione generalmente moderata".