Raffiche di vento (caldo) fino a 55 chilometri orari: a Monza scatta l'allerta meteo

"Allarme" meteo a Monza. Dalle 6 di mercoledì 2 gennaio - e fino alla stessa ora di giovedì - è infatti in vigore in città e in provincia una allerta di criticità ordinaria - livello di pericolo due su quattro - per "vento forte".

Ad alzare il livello di attenzione è stata la protezione civile di regione Lombardia. "Sulla regione - si legge nel bollettino meteo del Pirellone - i venti in ingresso risulteranno a prevalente carattere di foehn", il vento caldo e secco.

"Il rinforzo - si legge nelle previsioni - è atteso dalla prime ore della giornata del 02/01 su Alpi e Prealpi, in estensione al mattino sulla pianura occidentale e Oltrepò Pavese, dalle ore centrali e nel pomeriggio in forma più attenuata anche sulla pianura centro orientale".

La fase più acuta è prevista - sempre secondo la regione - tra il tardo mattino e il primo pomeriggio di mercoledì, quando le raffiche toccheranno quote "prossime a 55 chilometri orari in pianura". "Dalla serata - conclude il bollettino meteo - graduale attenuazione ovunque".

A preoccupare di più, come sempre in questi casi, sono alberi e rami che possono staccarsi a causa della forza del vento.

Foto - L'allerta meteo del Pirellone