Monza, al via gli open day del junior e baby college

Porte aperte per far conoscere a tutti i genitori del territorio le caratteristiche principali del Junior e Baby College di Monza e Seregno. Questo l’obiettivo del ricco calendario di Open Day organizzati dalla realtà bilingue che si contraddistingue da una didattica innovativa volta a conciliare sinergicamente gli obiettivi formativi previsti dal Miur con quelli dell’English National Curriculum. I metodi di insegnamento della scuola primaria e della scuola d’infanzia fanno riferimento a principi educativi che, in maniera trasversale, favoriscono una crescita individuale del bambino e un arricchimento delle sue competenze, sia nell’ambito delle autonomie sia in quello delle relazioni sociali. “Abbiamo deciso di organizzare questi appuntamenti per consentire a genitori e bambini di visitare le nostre scuole e conoscere in prima persona il nostro approccio didattico ed educativo – spiega Eva Balducchi, co-fondatrice del Baby e Junior College – Durante queste giornate sarà possibile vedere le aule e partecipare in maniera attiva ad alcune attività di laboratorio come quelle realizzate in occasione del primo Open Day del Junior College di Monza, tenutosi il 28 settembre, dove i bambini sono stati coinvolti nell’esplorazione digitale di vari elementi naturali e artificiali mediante l’ausilio di microscopi, pinzette e lenti d’ingrandimento, e hanno lasciato traccia delle loro scoperte realizzando un poster con gli elementi utilizzati. Ma non è tutto, perché i bambini si sono cimentati anche in una lettura animata che li ha portati a scoprire nuovi modi di vivere e interpretare il territorio, e hanno realizzato un murales rappresentante una città verde”. L’uso della lingua inglese diventa quindi una costante della quotidianità, che caratterizza i diversi momenti della giornata sia durante la spiegazione e l’uso degli strumenti nei setting di laboratorio, sia nei momenti di gioco spontaneo e nei semplici scambi comunicativi. I prossimi Open Day del Junior College di Monza si terranno il 19 ottobre, il 9 novembre, il 30 novembre e il 18 gennaio, mentre quelli del Junior College di Seregno avranno luogo il 23 novembre e il 25 gennaio.

L’Open Day del Baby College di Monza si terrà invece il 16 novembre, seguito dall’Open Day del Baby College di Seregno il 23 novembre.