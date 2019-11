Monza e Brianza, formati in 20 anni quasi 1000 studenti grazie alle borse di studio del centro formazione di Seregno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Incoraggiare nei giovani il miglioramento delle competenze linguistiche attraverso una metodologia innovativa che pone lo studente al centro di un processo di apprendimento del quale diventa protagonista attivo, acquisendo così sicurezza e padronanza delle proprie competenze ed in modo particolare di quelle legate all’oralità, finalizzandole all’ottenimento della certificazione internazionale Trinity College London. Questo l’obiettivo che ha spinto il Centro di Formazione di Seregno a formare quasi 1000 ragazzi in tutto il territorio. Nell’anno scolastico 2019/2020 sono state offerte 50 borse di studio, del valore di 850 euro ciascuna, con ottimi risultati degli studenti partecipanti, che hanno tutti conseguito la certificazione Trinity. I corsi di lingua inglese, rivolti a scuole primarie, scuole medie inferiori e scuole superiori si svolgono ogni anno da novembre a maggio e riguardano gli studenti con livelli di conoscenza starter, B2, B1, A2e A1. “Siamo molto contenti di aver contribuito alla formazione di quasi 1000 ragazzi, offrendo l’opportunità delle Borse di Studio per l’ottenimento di certificazioni riconosciute e richieste da enti e aziende in tutto il mondo – spiega Eva Balducchi, co-fondatrice del Centro di Formazione, del Baby e Junior College – Il Centro ha deciso di accreditarsi 11 anni fa come sede di esame Trinity College London, condividendone appieno la filosofia che trova riscontro nella propria metodologia. La sua mission è infatti quella di ispirare docenti e studenti attraverso la creazione di esami stimolanti e appaganti in grado di far sviluppare le abilità comunicative necessarie nel mondo di oggi. Per questo gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, ma stimolano soprattutto l’apprendimento valorizzando ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri interessi durante l’esame”. Il Centro di Formazione di Seregno opera dal 1996 in ambito linguistico e si rivolge all’utenza di ogni fascia d’età, dai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, agli adulti ed alle aziende. La finalità dei corsi Oxford Institutes e degli esami Trinity è quella di promuovere e favorire le migliori abilità comunicative e performative possibili attraverso esami, contenuti e formazione innovativi, personali e autentici. La Scuola prepara gli studenti per qualsiasi altro tipo di esame come il TOEIC, il Cambridge, il TOEFL e lo IELTS. Un percorso didattico Un percorso didattico caratterizzato da un piano di apprendimento specifico per ogni allievo in un clima positivo e sereno.