Monza: la gentilezza protagonista della tavola rotonda “Don’t worry be kind”

Sold out per la tavola rotonda “DON’T WORRY BE KIND – La gentilezza come nuova utopia” che si è tenuta ieri presso la sede di NPI ITALIA a Monza, nel cuore della Brianza. L’evento nato dall’idea di Donatella Rampado, fondatrice di AssoSinderesi community ha posto l’accento sulla gentilezza, in occasione della giornata mondiale che la celebrerà il 13 Novembre. I relatori hanno saputo fornire diversi spunti di riflessione su questo tema che sta riscuotendo un certo interesse anche a livello nazionale come dimostrano i nuovi “assessorati alla gentilezza” che stanno nascendo in questi mesi in diversi comuni italiani. I relatori intervenuti sono stati: Elisabetta Armiato, già Prima Ballerina Interprete del Teatro alla Scala - Étoile della Danza Italiana; Presidente di PENSARE oltre Movimento Culturale e Direttore Artistico di Maestri d’Arte per l’Infanzia; Andrea Maria Mazzaro, Avvocato - Vicepresidente APA; Roberto Vertemati, HR Manager Axalta Italia e Rodolfo Vettorello, Poeta candidato per il 2020 del Premio MONTALE. “AssoSinderesi – spiega la sua fondatrice Donatella Rampado – segue con grande attenzione tutti quei i temi di valore che possano riguardare la nostra community composta da artisti, imprenditori, liberi professionisti e manager. In un contesto sociale in cui, un gesto gentile è visto con circospezione e si crede che per raggiungere un successo si debba battagliare con le unghie e con i denti, merita una riflessione valutare se e come l’essere gentile abbia un risvolto dal punto di vista umano, economico e di cultura etica d’impresa” conclude Donatella. AssoSinderesi continua il suo lavoro, già fissato in calendario il prossimo evento che si terrà a Novembre: “Lectio Magistralis Professor Orazio Antonio Bologna dal titolo - Manfredi di Svezia, fra scomunica e redenzione”. Per maggior informazioni potete consultare il sito: www.assosinderesi.it e scrivere a info@assosinderesi.it