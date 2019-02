Humana risponde alla chiamata di City Angels donando coperte per i senza tetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

City Angels riceve in dono da Humana People to People Italia, organizzazione di cooperazione internazionale, 570 coperte che provengono dagli oltre 5.000 contenitori gialli per la raccolta abiti presenti in Italia. Il gesto di solidarietà, reso possibile dalle donazioni dei cittadini nei contenitori con logo Humana, risponde all’appello lanciato da Davide Redolfi, volontario di City Angels e abitante di Villaggio Snia a Cesano Maderno, per raccogliere coperte e indumenti pesanti per i senza tetto che in questo periodo affrontano momenti ancora più difficili dovuti al grande freddo. Un appello a cui Humana, da sempre attenta alle situazioni di marginalità non solo nel Sud del Mondo ma anche in Italia, ha voluto rispondere dando un suo primo contributo. “Ringraziamo Humana per la preziosa donazione: tutte le coperte consegnate con tanta generosità saranno donate dai nostri volontari alle persone senza fissa dimora di Milano. Speriamo che la collaborazione continui!” commenta Mario Furlan, Presidente di City Angels. “Come organizzazione presente in Italia da oltre vent’anni siamo sempre felici di poter dare il nostro contributo in situazioni di bisogno. Il nostro impegno infatti è rivolto non solo al Sud del mondo ma anche localmente. Siamo fiduciosi che questa sia la prima donazione di una serie che faremo agli Angeli di Milano” dichiara Ulla Carina Bolin, Presidente di Humana People to People Italia .