Cos’è Android Auto e come funziona

Nessuno rinuncia più al supporto della tecnologia, in qualsiasi momento della propria giornata, anche alla guida. L’elettronica a bordo delle vetture è in costante evoluzione, aggiungendo funzioni di anno in anno. Particolarmente diffusa è l’interfaccia Android Auto, che ci consente di sfruttare alcune funzioni chiave dello smartphone sul display del sistema di infotainment.

Android Auto: configurazione

Il primo passo è quello di verificare se il sistema media della vettura comprende Android Auto. In caso contrario sarà possibile rivolgersi al proprio elettrauto di fiducia per procedere all’installazione di un impianto tecnologicamente avanzato, aggiornando il sistema e garantendo un maggior comfort alla guida.

Si dovrà poi scaricare dallo store del proprio smartphone l’app Android Auto. Ci si potrà poi connettere via cavo, bluetooth o attivando l’hotspot dal proprio smartphone, consentendo al sistema di individuare una rete Wi-Fi. Opzioni che variano a seconda dell’impianto installato in auto.

Si avrà così a disposizione un’interfaccia di chiaro e semplice utilizzo, da sfruttare attraverso i classici pulsanti touch, con i comandi al volante (se presenti) e con le funzioni vocali. Per farlo basterà pronunciare: “Ok Google”, attivando le funzioni dell’impianto, inviando messaggi, avviando Spotify, impostando un percorso su Maps o impostando una telefonata.

Sistemi infotaintment a Monza: a chi rivolgersi

Rivolgendosi a un elettrauto qualificato sarà possibile installare degli impianti all’avanguardia nella propria auto. Ecco alcuni indirizzi utili:

Autofficina Andrea – Via Mentana

B&D Elettrauto – Via Monte Santo, 1

Autofficina Elettrauto F.Li Cogoni – Viale Libertà, 22

Bratovich Gino – Via Gabriele D’Annunzio, 11