Che cos’è il car wrapping e dove richiederlo in provincia di Monza

Molto richiesto in questi ultimi anni, il car wrapping non è nient’altro che l’applicazione di specifiche pellicole sulla carrozzeria di un veicolo.

Mediante il car wrapping si vanno a coprire, in parte o totalmente, le superfici dell'automobile, regalandogli una nuova veste visiva e una maggiore personalità. Le sue richieste non si limitano solo alla personalizzazione del veicolo, ma anche ad inserzioni e avvisi di vario genere, completati con scritte.

Ha costi più contenuti rispetto alla verniciatura, il car wrapping, sebbene i prezzi dipendano comunque dalle dimensioni della vettura e del tipo di pellicola o lavoro che si vuole effettuare. I costi oscillano tra i 350 euro di una copertura parziale della carrozzeria agli oltre 2000 euro di una copertura completa e particolare.

Le possibilità di personalizzazioni sono molto ampie, se consideriamo che le pellicole, realizzate digitalmente, possono riprodurre una vasta quantità di tonalità ed effetti con motivi a colorazione opaca o lucida. Alcuni di questi effetti sono difficilmente ottenibili con la vernice, come ad esempio quello del metallo spazzolato e quello della fibra di carbonio, capaci di aumentare l’impronta stilistica o sportiva dell’auto. Ecco spiegato il sempre crescente successo della tecnica.

I vantaggi e i limiti del car wrapping

Da non considerare solo come un desiderio estetico, questa tecnica di applicazione ha anche una sua utilità pratica nel proteggere la carrozzeria da piccoli tocchi o leggere escoriazioni. Il materiale impiegato, infatti, riesce a resistere non solo a piccoli urti, ma anche a lavaggi a differenti temperature. Si consiglia però di utilizzare durante il lavaggio saponi poco abrasivi e - in caso di impiego della lancia - di non avvicinarla troppo alla carrozzeria. È consigliato inoltre, se l’auto è stata verniciata da poco, di aspettare almeno sei mesi per l’applicazione della pellicola, per non rischiare, nel caso si decidesse di sostituirla, un’eventuale difficoltosa rimozione.

C'è poi una buona notizia per gli amanti del car wrapping: dal 2005 è possibile procedere con questa modifica senza avere l’obbligo di cambiare sul libretto di circolazione il codice colore dell’auto.

In caso di danno o incidente, la pellicola è sostituibile senza lasciare residui sulla carrozzeria, permettendo quindi di ripristinare completamente l'asptto vettura. Se poi l’escoriazione si trova in un punto poco visibile, gli specialisti possono applicare strati mirati a ricongiungere lo strappo, senza che l'intervento abbia costi eccessivi.

Dove rivolgersi per il car wrapping in provincia di Monza

