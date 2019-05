Come ottenere la patente NCC

Se la guida è la vostra passione, vi piace stare al volante per ore e vivete in una città dedita al turismo, il mondo del lavoro vi propone una soluzione ad hoc, la patente NCC. Si tratta dell’esatto acronimo di "Noleggio Con Conducente", ovvero un servizio appartenente alla categoria dei trasporti pubblici non di linea, integrativo e supplementare ai trasporti di linea. Diventare autista NCC implica avere determinati requisiti morali, economici e tecnici di prim'ordine:

Requisiti morali:

Per svolgere la professione in maniera ottimale è importante avere requisiti morali d'eccellenza come: massima educazione e puntualità, rispetto altrui, capacità di relazioni sociali e pubbliche, capacità di interloquire con la clientela ed un perfetto stile di guida rispettoso del Codice della Strada adattato alle esigenze di ogni passeggero.

Requisiti economici:

Per chi desidera acquisire il patentino o acquistare la licenza NCC è importante essere già in possesso di una quota significativa della spesa da sostenere, così da evitare mutui o prestiti fin troppo onerosi.

Requisiti Tecnico-Professionali:

Patente B di guida conseguita da almeno 3 anni; Certificato di Abilitazione Professionale categoria KB da conseguire presso gli uffici della Motorizzazione Civile di competenza, previo esame orale da effettuare in loco. Una volta ottenuta l'abilitazione potrete guidare taxi e servizi di linea; Per diventare autista NCC a tutti gli effetti dovrete prima procedere con l’iscrizione in Provincia come conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico. All'uopo sarà necessario aver superato un altro esame di idoneità; Iscrizione alla Camera di Commercio per iniziare l'attività.

Patente NCC - Requisiti per sostenere l'esame

21 anni

avere adempiuto gli obblighi scolastici

non avere pendenze penali

patente valida corrispondente al tipo di CAP richiesto

Patente NCC - Documentazione necessaria

domanda su modello TT 746-C o allo sportello della Motorizzazione o online sul Portale dell'automobilista

attestazione del versamento di € 16,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

certificato medico in bollo, con data non anteriore a tre mesi rilasciato da un medico abilitato che attesti il possesso dei requisiti psicofisici previsti per le patenti di categoria C, D ed eventualmente E, integrato da un - certificato medico rilasciato da un medico di fiducia che tenga conto dei precedenti morbosi del richiedente

patente in originale in visione e in fotocopia completa fronte-retro

Dopo la presentazione della domanda occorre prenotare una data d'esame. Dal 2 gennaio 2019 la prova è svolta con l’utilizzo di una scheda di 20 domande a risposta multipla da completare in trenta minuti. Per superare l'esame ed essere idoneo il candidato non deve commettere più di due errori.

Superato l'esame, si avrà così a disposizione la licenza rilasciata dal Comune. Il numero di licenze, a seconda della grandezza della città, non può superare un certo limite. Ragione per il quale se è stato già superato il limite massimo sarà necessario acquistare la licenza da un altro soggetto che già la possiede.

Dove andare a Monza

La Regione ha affidato alla Provincia la disciplina dell’attività di noleggio con conducente:

Sede di Monza

Via Grigna, 13 20900

Tel.: 039.975.2304/2305