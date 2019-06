Come richiedere l'esenzione del bollo per disabili

Chiunque sia affetto da disabilità di vario genere a diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Un diritto inerente sé o il familiare presso il quale si è a carico. La legge non impone che l’intestatario sia necessariamente il soggetto disabile. A possedere l’auto potrebbe infatti essere il familiare che lo ha in carico fiscalmente o, in alternativa, l’auto potrebbe essere cointestata tra i due.

Esenzione bollo: documenti necessari

La documentazione necessaria per l’esenzione dal pagamento del bollo può variare a seconda della disabilità. In alcuni casi, per i soggetti con capacità motorie ridotte o impedite, sono richieste delle modifiche al veicolo, purché prescritte dalla Commissione Medica Locale.

La domanda di esenzione prevede delle tempistiche precise. Dovrà infatti essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica. Il tutto presso le Regioni convenzionate con ACI. L’esenzione resta valida anche negli anni successivi. Può essere presentata presso gli Uffici Provinciali ACI o le Delegazioni dell’Automobile Club.

Per ottenere l’esenzione è richiesta una copia della Commissione Medica Pubblica, che dichiara la patologia del soggetto, una della carta di circolazione, della patente (se il disabile è il guidatore) e l’atto di conferma che attesa come la persona sia fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto (qualora fosse questo il caso).

Esenzione bollo: uffici a Monza

Ecco in quali uffici potersi rivolgere per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto a Monza:

ACI Automobile Club Milano – Piazza Italia, 5,

Automobile Club di Milano – Viale Ercole Marelli, 64

Agenzia Cinqueruote International - Via Enrico Arosio, 1