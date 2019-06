Viaggi in camper? Ecco i controlli da segnare in calendario

I viaggi in camper sono sinonimo di vacanze in famiglia, divertimento ma, al tempo stesso, responsabilità. È necessaria una grande attenzione nel momento in cui si decide di cimentarsi in questo tipo d’esperienza, considerando come il camper richieda un gran numero di attenzioni. Ecco dunque gli interventi necessari per un mezzo sempre al meglio.

Viaggio in camper: i controlli necessari

Prima di ogni viaggio è necessario eseguire un controllo delle gomme. È possibile farlo da sé, se si è pratici, assicurandosi che le ruote di avantreno e retrotreno siano alla giusta pressione, che viene indicata sul libretto. Si consiglia però di rivolgersi a un esperto, che possa assicurarsi che gli pneumatici non presentino rigonfiamenti o piccoli tagli. È bene ricordare inoltre come gli pneumatici vadano sostituiti generalmente ogni quattro anni.

Prima di un lungo viaggio anche il motore necessita di una visita dal meccanico. Questi verificherà anche lo stato dei freni e i livelli dell’olio, che richiede un check ogni mese, circa. Di fondamentale importanza lo stato della batteria, cuore pulsante del camper. Verificarne le condizioni non è semplice, il che richiede la mano di un esperto.

Un camper ha tante delle caratteristiche di un’auto ma svariati elementi extra. È dunque necessario volgere lo sguardo alle valvole di scarico, da controllare affinché si aprano e chiudano con facilità, senza perdite all’esterno. Il controllo dell’impianto idrico è alquanto semplice, aprendo i rubinetti e verificando che al di sotto non vi siano perdite. I serbatoi richiedono attenzione, data la possibile formazione di calcare e la proliferazione di batteri. È bene ricordare come si stia partendo con una casa su ruote, il che vuol dire passare in rassegna anche tutti gli elettrodomestici a bordo, le porte e le finestre.

