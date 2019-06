Cos'è Apple CarPlay e come funziona per la tua auto

Per chi ama l'iPhone e vorrebbe tutte le funzioni del cellulare nella propria auto, Apple ha creato Apple CarPlay. Questo strumento permette di avere una versione XXL del sistema operativo presente nel proprio dispositivo mobile. Il sistema di infotainment si adatta perfettamente e garantisce un alto livello di sicurezza grazie alla possibilità di operare attraverso i comandi vocali.

Come funzione Apple CarPlay

Uno strumento davvero innovativo che può essere attivato con un iPhone compatibile (dalla versione 5 in avanti) e un sistema di infotainment dello stereo in grado di supportare il software. Tutti i modelli compatibili sono presenti sul sito ufficiale di Apple CarPlay e una volta individuato il proprio veicolo è possibile attivare questo strumento. Il collegamento dell'iPhone può avvenire tramite cavo usb o tramite bluetooth e tutti i comandi si possono attivare tramite il touch del sistema di infotainment o tramite Siri. Nel monitor dell'auto compariranno tutte le app più importanti come Messaggi, Telefono, Musica, Mappe, Podcast, Audiolibri e In Riproduzione. Tra le applicazioni disponibili ci sono anche Spotify, Audible, Deezer e Audiobooks. In questo modo si possono ascoltare le playlist del vostro cellulare, chiamare i propri contatti o dettare un sms ad una persona. Con i comandi vocali è anche possibile leggere i messaggi che arrivano così da non perdere mai di vista il volante. Ovviamente con le Mappe si può conoscere il traffico in tempo reale e prevedere le destinazioni più probabili.

Dove scoprire Apple CarPlay a Monza

Per conoscere meglio Apple CarPlay e capire se la vostra auto è compatibile con questo strumento, potete rivolgervi a Monza e provincia alle tante concessionarie presenti sul territorio:

Nissan Motor Project S.r.l. - Via Lecco, 63, 20864 Agrate Brianza MB

Lombarda Motori - Concessionario Volkswagen Monza - Via Tiepolo, angolo, Viale Sicilia, 20900 Monza MB

AutoVanti Monza - Viale Sicilia, 130, 20900 Monza MB