EasyPark, pagare il parcheggio con un'app a Monza

Pagare per il parcheggio della propria auto sulle strisce blu vuol dire mettersi alla ricerca di un parchimetro. Questo potrebbe essere poco visibile, particolarmente distante o fuori servizio. Se non fosse questo il caso, potrebbe non accettare carte di credito e debito, costringendo ad avere l’esatto ammontare in monete. Tanti gli ostacoli dunque, che è possibile superare con un’app, EasyPark.

Pagare il parcheggio con lo smartphone

I limiti del parcheggio tradizionale sulle strisce blu sono svariati. Una volta messa l’auto in sosta e allontanatisi, si corre il rischio di restar via più tempo del previsto. Si è così costretti a tornare indietro per effettuare un nuovo pagamento ed esporre un secondo tagliando. Un fastidio che può tramutarsi in un evitabile dispendio economico. Qualora non si faccia in tempo a tornare all’auto infatti si corre il rischio di una multa.

EasyPark consente invece di gestire il tutto via smartphone, senza mettersi alla ricerca del parchimetro, indicando l’esatto minuto in cui si vuole interrompere la sosta e aggiornando il pagamento quando se ne ha bisogno. Qualora ci si dovesse rimettere in moto prima del previsto, si potrà inoltre interrompere la sosta prevista, evitando di spendere l’intera cifra indicata dall’app.

Questa è presente sugli store di Apple, Android e Windows Phone. È necessario però esporre un cartellino all’interno dell’auto, fatto a mano o scaricato dall’app. In questo modo si avvertiranno vigili urbani e ausiliari del traffico del pagamento avvenuto in maniera telematica. Per il servizio offerto il costo del parcheggio è aumentato del 15%, con possibilità di pagare un abbonamento di 2,99 euro ogni mese per l’abbonamento Large, ideale per chi parcheggia costantemente sulle strisce blu (accordo che elimina la maggiorazione del 15%).

Parcheggi a Monza

Parcheggio Piazza Trento e Tireste – Via Firenze, 1A

Ponte dei Leoni Parking – Via Gerardo dei Tintori, 20

Borgo Bergamo Parking – Via Cremona, 2

Duomo Parking – Via Visconti, 17