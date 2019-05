A chi rivolgersi a Monza per installare un impianto a metano sulla propria auto

Le auto a metano si stanno imponendo ormai da anni come alternativa a quelle a gasolio, soprattutto per chi abbia necessità di muoversi in aree cittadine con limitazioni al traffico, così come per chi si ritrovi a dover percorrere molti chilometri all’anno, magari per motivi di lavoro. Prima di procedere all’acquisto di un veicolo a metano è però bene conoscerne le caratteristiche e scoprirne i possibili vantaggi.

Auto a metano: caratteristiche

Uno degli elementi principali da prendere in considerazione se si intende acquistare un’auto a metano è il numero di chilometri percorsi in media ogni anno. La differenza di costo del carburante è notevole rispetto a benzina e gasolio, ma è anche vero che la manutenzione di queste vetture risulta più frequente, superando i 15mila chilometri annui percorsi.

Si può dire invece superato una volte per tutte il distacco in termini di prestazioni, ormai pareggiate soprattutto nei veicoli che prevedono questo impianto fin dalla catena di montaggio. È bene indagare però sulla rete di distribuzione nella propria area. L’Italia non è ancora adeguatamente coperta in tutta la sua interezza, il che a volte costringe a studiare con attenzione i propri lunghi itinerari. Se in vacanza è però possibile prendere una deviazione per fare rifornimento, costanti allunghi del percorso quotidiano potrebbero comportare spese eccessive. Meglio assicurarsi dunque d’avere almeno una pompa di metano nelle vicinanze di casa o del posto di lavoro.

Auto a metano: vantaggi

I vantaggi fiscali sono senza dubbio in cima alla lista dei motivi per cui acquistare un’auto a metano. La media del costo per il bollo auto è decisamente più bassa rispetto a quanto previsto da un’auto a benzina. Si dovrà versare circa il 25%. Un risparmio evidente, soprattutto per le auto con maggiore cilindrata.

A ciò si aggiunge un risparmio economico in termini di rifornimento settimanale, per non parlare della comodità garantita dal poter circolare ovunque, quasi in ogni ztl, ignorando limitazioni come quelle delle targhe alterne.

Auto a metano a Monza

Ema Di Raico - Viale Gian Battista Stucchi, 66

Vincenzo Scarfone – Via Enrico Toti, 5

Favorcar – Viale Enrico Mattei, 2