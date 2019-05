I migliori kit vivavoce Bluetooth per auto e dove acquistarli

L’abitacolo delle nostre auto è sempre più tecnologico. Ormai si viaggia connessi, rendendo il guidatore più confortevole e sicuro. Svariati i sistemi hi-tech integrati, ma cosa fare se il proprio veicolo non vanta tali opzioni di serie? È possibile optare per dei kit acquistabili separatamente, ottenendo lo stesso risultato. È il caso del kit vivavoce Bluetooth, che permette di collegare il proprio smartphone, rispondendo o effettuando chiamate in totale sicurezza, senza staccare le mani dal volante o distrarsi. L’installazione è molto semplice ma i modelli sono svariati. Ecco dunque le informazioni necessarie per acquistare il kit più adatto alle proprie esigenze e possibilità.

Kit vivavoce Bluetooth Avantree 10BS

Il suo sensore di movimento porta il kit ad accendersi una volta aperta la portiera dell’auto, avviando la connessione con lo smartphone. È possibile ricaricarlo comodamente con l’accendisigari e vanta un’autonomia di 22 ore. Permette inoltre di collegare due cellulari allo stesso tempo. Costo: 24 euro.

Kit vivavoce Bluetooth VeoPulse B-PRO 2B

Questo modello dev’essere attaccato all’aletta parasole, lontano dal cruscotto e soprattutto ben fuori dalla visuale del guidatore, che non ne risulta mai distratto. Si attiva automaticamente una volta entrati in auto col proprio smartphone, già connesso in precedenza. È dotato di comandi vocali quali Siri e Google Assistant, a seconda del sistema operativo del proprio cellulare. Funziona inoltre come speaker bluetooth. Costo: 59 euro.

Kit vivavoce Bluetooth Aigoss

Modello completo, in grado di connettere due smartphone contemporaneamente. Un kit particolarmente comodo, ricaricabile attraverso cavo USB. Presenta inoltre una clip magnetica, che consente di attaccarlo facilmente a qualsiasi superficie metallica presente nell’abitacolo. La sua autonomia è di 10 ore ed è compatibile con Siri e Google Assistant. Costo: 17 euro.

Kit vivavoce Bluetooth SuperTooth Buddy

Altoparlante potente e capacità di collegamento automatico allo smartphone, una volta entrati in auto. Batteria ricaricabile e autonomia fino a ben 20 ore di conversazione, 1000 ore in standby. Costo: 47 euro.

Kit vivavoce Bluetooth a Monza

Ecco dove potersi recare per acquistare un kit vivavoce Bluetooth per la propria auto, lasciandosi consigliare dagli addetti per effettuare una scelta conforme con le proprie necessità e possibilità.

Euronics Castoldi - Corso Milano, 45

Radio Forniture Lombarde - Via Azzone Visconti, 13

NEXT Hardware & Software - Via Felice Cavallotti, 151