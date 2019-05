Manutenzione carrozzeria auto, consigli utili e dove rivolgersi a Monza

Esistono alcuni accorgimenti che permettono di mantenere in ottime condizioni la carrozzeria della propria auto. Soprattutto per i maniaci della propria vettura, averla sempre perfetta, lucida e senza graffi è una priorità. Alcuni semplici consigli per la manutenzione della carrozzeria potranno permettere ai veri cultori di avere l'auto sempre in perfette condizioni. Per avere una vernice splendente è consigliabile lavare spesso l’auto, almeno una volta al mese, preferibilmente a mano e con un detersivo apposito. Lo sporco con il tempo tende, infatti, a fissarsi alla vernice danneggiandola. È inoltre consigliabile non lavare l’auto in pieno sole e usare panni realizzati in microfibra o in pelle di daino. Un altro consiglio utile è quello di dedicarsi alla lucidatura della carrozzeria almeno una volta l'anno. La cera crea uno strato protettivo sulla vernice e consente anche una più facile pulizia della vettura. Operazione da eseguire solo utilizzando cere non abrasive e panni morbidi.

Carrozzeria auto, i consigli per la manutenzione

Un altro suggerimento è quello di evitare di fermarsi nei pressi degli alberi. La caduta di rami e pigne provoca graffi e ammaccature, mentre la resina può formare macchie difficili da rimuovere se non si interviene tempestivamente. Un'altra sostanza da evitare sono le gocce di benzina o antigelo che possono causare delle antiestetiche macchie. Per rimuoverle si possono utilizzare i normali detergenti per auto. Massima attenzione anche alla rimozione di ghiaccio e neve che può portare a graffiare la carrozzeria. Anche l'esposizione prolungata al sole puà causare danni come indurimenti delle plastiche, anche degli interni, e scolorimento della vernice soprattutto del tetto. Se non si ha la possibilità di parcheggiare all’ombra è possibile utilizzare delle cere o altri prodotti specifici o acquistare un classico telo per auto in caso di soste prolungate.

Carrozzeria auto, dove rivolgersi a Monza e provincia

Oltre ai consigli da seguire per chi ama la propria auto, a Monza e provincia ci sono professionisti in grado di curare la vostra carrozzeria. Ecco a chi rivolgersi:

Carrozzeria Monza B&ST CAR - Viale Ugo Foscolo, 61

G.Villa - Via Boito, 114

NM CARS Srl - via Goito, 34 Lissone (MB)