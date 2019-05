Portapacchi, uno strumento indispensabile per le proprie vacanze

Il portapacchi per l’auto è uno strumento di grande utilità per chiunque si metta in viaggio, soprattutto se con i propri figli. Tante le valigie e così rapidamente il cofano si riempie. Decidere di caricare trolley o altro all’interno dell’abitacolo, occupando spazio sui sedili posteriori, può risultare pericoloso per chi siede dietro e per il guidatore, spesso non in grado d’avere una perfetta visuale della strada alle sue spalle. Un ampio portapacchi può davvero fare la differenza, con modelli adatti alle varie esigenze.

Portapacchi auto: modelli

Optare per le barre portapacchi vuol dire rispettare alcune regole. In nessun caso queste potranno sporgere sui lati, dal momento che questo potrebbe causare problemi di equilibrio. Seguendo le istruzioni e utilizzando il kit a disposizione, il montaggio risulta rapido e semplice. Occorre prestare attenzione al carico massimo però, non potendo superare i 60-70 kg. Le versioni più economiche possono presentare un costo di 40 euro circa. Il prezzo sale invece qualora si dovesse optare per dei modelli universali o realizzati in materiali particolari.

A seconda del modello della propria auto, della sua resistenza e dell’ampiezza del tettuccio, si potrà optare per il baule da montare al posto delle barre. Svariati i tipi, con capacità media di 300 litri. In commercio è però possibile trovarne anche da 400-500 litri. Si tratta di contenitori impermeabili, ideali per viaggiare in qualsiasi stagione. Anche in questo caso i prezzi variano, da 100 a 1000 euro circa.

