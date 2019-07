Preparare l'auto all'estate: ecco come fare

Non siamo i soli a risentire del gran caldo. Come noi, anche le nostre auto. Queste, a fronte di elevate temperature, richiedono degli accorgimenti specifici, evitando così eventuali danni, che potrebbero comportare costi di riparazione elevati.

Difendere l’auto dal caldo estivo

Gli pneumatici e il motore sono tra gli elementi dell’auto più a rischio con il gran caldo. È dunque fondamentale controllare i liquidi, che si tratti dell’olio o del liquido refrigerante. Occorre verificare il loro livello, procedere a un cambio, parziale o totale, o magari rabboccare, nel caso in cui il quantitativo non fosse sufficiente.

Con le elevate temperature gli pneumatici hanno bisogno di maggior manutenzione. La gomma è infatti sottoposta a sbalzi di pressione, che possono rappresentare un serio rischio. Nel caso in cui gli pneumatici fossero troppo sgonfi, potrebbero rompersi o scoppiare. In estate si registra inoltre un maggior attrito con l’asfalto, il che può comportare consumi superiori e tempi di percorrenza più lunghi, con un’usura più rapida.

Possibili rischi si corrono inoltre anche con degli pneumatici troppo gonfi. Questi possono generare problemi soprattutto nel caso in cui si viaggi a velocità elevate. Vi è infatti minore aderenza in curva e in frenata. In questa fase dell’anno inoltre si utilizza molto più spesso il climatizzatore, che richiede un periodico check-up. Un esperto potrà verificare lo stato della ricarica, che di norma andrebbe effettuato ogni 2 anni.

Manutenzione auto a Monza

