Come funziona la prescrizione del bollo auto

Come ogni altra imposta, anche il bollo auto è soggetto a prescrizione. Esiste quindi un termine massimo entro cui le autorità competenti possono chiedere il pagamento degli arretrati, oltre il quale nulla è più dovuto. Cosa significa? Che, nonostante l’omesso pagamento, una volta decorso il termine l’automobilista è libero da ogni obbligo.

Ma andiamo a conoscere i tempi e le modalità di prescrizione del bollo auto non pagato.

Nel caso in cui la Regione dovesse chiedere un bollo già pagato, basterà esibire la ricevuta di versamento dello stesso per eliminare ogni pretesa; se invece non è stato pagato, il problema che si pone è diverso. In questo caso si ha una sola possibilità di salvarsi, è cioè sperare che l’avviso della Regione sia fuori termine. Viene considerata fuori termine una richiesta che arriva dopo tre anni, tempistica che viene calcolata secondo un meccanismo preciso.

I tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata, e terminano il 31 dicembre del terzo anno. Di conseguenza, dal 1° gennaio del quarto anno, qualsiasi richiesta di versamento del bollo è da ritenersi illegittima, in quanto finita in prescrizione.

Facendo un esempio pratico, se non è stato pagato il bollo auto del 2018, e non arriva nessuna richiesta di versamento fino al 31 dicembre 2021, si può considerare in prescrizione, e non si dovrà dunque pagare nulla.

Se invece dovesse arrivare un avviso di pagamento entro i tre anni, il termine si interrompe e inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo.

Attenzione, però: nel caso in cui si riceva un avviso di pagamento dopo i tre anni, quando il bollo è ormai in prescrizione, è necessario contestarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni. Se non si esegue questa operazione, l’atto fiscale (seppur illegittimo) si consolida e tocca pagare il bollo auto prescritto.

Bollo auto: uffici a Monza

Ecco in quali uffici potersi rivolgere per tutti i dubbi in merito al bollo auto a Monza:

ACI Automobile Club Milano – Piazza Italia, 5,

Automobile Club di Milano – Viale Ercole Marelli, 64

Agenzia Cinqueruote International - Via Enrico Arosio, 1

