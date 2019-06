Pulizia e riparazione dei cerchi in lega: costi e modalità

La maggior parte delle auto odierne presenta i cerchi in lega di serie. Si tratta di cerchioni di qualità, che richiedono una particolare e costante manutenzione. Azioni che è possibile svolgere in fai da te, ricordando di procedere a una pulizia regolare. Ecco come procedere.

Come pulire i cerchi in lega

È facile intuire come i cerchi siano tra le parti più sporche di un’auto, considerando la loro posizione, a contatto con qualsiasi elementi sia presente in strada. Per mantenere questo accessorio sempre lucente, si consiglia di procedere alla pulizia circa 2-3 volte al mese. Si consiglia però di lavare il resto dell’auto prima di dedicarsi a questo dettaglio. In questo modo si eviterà di avere ruote pulite per un po’, in seguito sporcate dalla polvere che cola dalla carrozzeria.

Ecco alcuni utili consigli da seguire per chi intenda lavare da sé i propri cerchi in lega:

Non pulire i cerchi in lega quando fa molto caldo

Utilizzare uno spruzzo d’acqua per rimuovere la maggior parte dello sporco

Non utilizzare prodotti acidi

Utilizzare detergenti appositi

Evitare getti d’acqua con pressione superiore a 1 bar

Acqua e aceto sono utili, in un’unica soluzione, per eliminare macchie difficile da rimuovere

Applicare della cera protettiva al termine del lavaggio

Riparazione cerchi in lega: costi

Se per il lavaggio è possibile operare da sé, per un’eventuale riparazione è necessario rivolgersi a degli esperti del settore. I costi previsti dipendono da svariati fattori: modello del cerchione, gravità del danno e tipo di riparazione. In termini generali però il costo andrà ad aggirarsi intorno ai 40 euro per quella che è la riparazione più comune, la raddrizzatura.

