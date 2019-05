Rottamazione auto a Monza: ecco come fare

Rottamare la propria auto vuol dire procedere alla demolizione della stessa, distruggendola e smaltendone i componenti. Un processo da eseguire presso i centri autorizzati, così da essere certi che il tutto avvenga in totale sicurezza e nel rispetto delle norme. Cosa occorre sapere però prima di procedere alla rottamazione?

Rottamazione per acquisto auto nuova

Lo scenario più frequente è quello di una rottamazione auto legata all’acquisto di un nuovo veicolo. Un modo per approfittare di offerte e promozioni, ottenendo uno sconto sulla vettura nuova, invece di cimentarsi nel tentativo di vendita del precedente mezzo in proprio possesso.

Il concessionario, dopo aver ricevuto l’auto, dovrà procedere alla domanda di cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) entro un massimo di 30 giorni. Dovrà inoltre rilasciare il certificato di rottamazione all’ex proprietario. Quest’ultimo, entrato in possesso del documento, viene sollevato da ogni responsabilità.

Rottamazione auto senza nuovo acquisto

La rottamazione di un’auto non è legata all’acquisto di un nuovo veicolo. Ci si potrà dunque disfare della propria macchina, rivolgendosi in questo caso non a un concessionario, bensì a un centro specializzato in demolizione veicoli.

In questo scenario sarà il gestore del centro a dover rilasciare il Certificato di Rottamazione e, entro 30 giorni, completare la richiesta di cancellazione del mezzo dal PRA.

Rottamazione auto: costi

La normativa italiana prevede un contributo di 13,50 euro per Emolumenti ACI. Una somma alla quale occorre aggiungere 32 euro, qualora si utilizzi il CdP, come nota di presentazione, 48 euro nel caso in cui si sfrutti il modello NP3C. Per essere certi che tutto sia andato a buon fine, si potrà infine effettuare una visura al PRA dopo 30 giorni, al costo di 7,10 euro. Il costo di demolizione in sé varia tra i 70 e i 150 euro. Va da sé che nessun pagamento dovrà essere effettuato qualora la rottamazione avvenga in concomitanza con l’acquisto di un nuovo veicolo.

