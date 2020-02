Con lo scooter a tre ruote si può andare in autostrada?

All’EICMA 2019 abbiamo visto i nuovi veicoli a tre ruote omologati come L5e: sono i cosiddetti tricicli a motore.

La domanda è: possono circolare in tangenziali e autostrade? L’ottimismo da parte degli amanti è forte, soprattutto dopo le ultime comunicazioni emanate dalla Polizia Stradale.

Gli emendamenti in questione erano due, e avevano come obiettivo proprio quello di risolvere la questione autostrada sì - autostrada no per i mezzi a tre ruote come il Piaggio Mp3 o il Tricity. Purtroppo, però, questi emendamenti non sono entrati nel decreto di conversione del Milleproroghe, rimandando tutto a giugno 2020.

Il Decreto Milleproroghe avrebbe dovuto modificare l’art. 175 del codice della strada includendo i mezzi a tre ruote L5e di cilindrata non inferiore a 250 cc (a due posti e con una potenza non inferiore ai 15 kw) nella libera circolazione in autostrade e tangenziali. La falla presente nel Codice della Strada sarebbe stata risolta con due emendamenti diversi: uno firmato da un folto gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle, un altro promosso dal parlamentare del PD Davide Gariglio. Considerata distante dalle finalità del Decreto Milleproroghe, però, la modifica è stata dichiarata inammissibile.

Dal canto suo, il Ministero Dei Trasporti non si è imposto per portare avanti questa modifica, nonostante i veicoli a tre ruote abbiano tutte le caratteristiche tecniche e funzionali per poter circolare su tangenziali e autostrade.

A questo punto, gli estimatori dei tricicli a motore non potranno fare altro che aspettare giugno, quando il Decreto Crescita dovrebbe essere approvato, sperando che in uno dei prossimi provvedimenti omnibus del Governo venga inserita ed accettata questa modifica.