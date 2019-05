Sistemi anti-abbandono in auto: cosa sono

Sempre più spesso si è costretti a leggere di notizie drammatiche come la morte di bambini in auto, dimenticati dai propri genitori o lasciali nell’abitacolo per poi sbrigare delle commissioni. Morti che pesano come macigni e per questo si sta lavorando all’entrata in vigore di una legge apposita, che renda obbligatori i seggiolini anti abbandono. Si opererà una modifica all’articolo 172 del Codice della Strada. In attesa che tutto ciò diventi legge, cosa sono i seggiolini anti abbandono?

Seggiolini anti abbandono: cosa sono

Una legge del genere farà di certo aumentare la richiesta e dunque le tipologie di proposte che, ad oggi, sono quasi tutte identiche. La funzionalità di questi seggiolini è semplice, prevedendo l’installazione di un dispositivo all’interno della struttura del seggiolino. Questo potrà connettersi, via Bluetooth, allo smartphone dei genitori tramite applicazione, garantendo la costante sicurezza del piccolo.

Una volta entrati in auto si eseguirà l’aggancio, connettendo cellulare e seggiolino. Il tutto avverrà automaticamente dopo la prima installazione. Non si dovrà far altro che attivare il Bluetooth sul proprio smartphone. Il resto viene lasciato ai sensori. Questi percepiscono se il seggiolino è occupato o meno, con il sistema che prevede due tipologie di allarmi. Il primo segnale scatta quando lo smartphone si allontana per qualche metro dall’auto. Il secondo invece invia una notifica prolungata.

Qualora il bimbo dovesse restare sul seggiolino nonostante gli allarmi inviati, il sistema invierebbe degli sms d’emergenza ai numeri preposti al pronto intervento, garantendo una geolocalizzazione accurata tramite GPS. Il costo previsto per questi seggiolini varia dai 150 ai 350 euro.

Seggiolini anti abbandono a Monza

Proteggere i propri piccoli è la priorità assoluta di ogni genitore. Acquistare un seggiolino anti abbandono è un modo intelligente per evitare di mettere la sua vita a repentaglio. Ecco dove poter acquistare a Monza il modello più adatto alle proprie necessità.

Iperbimbo Monza – Via Buonarroti Ang. Via Giotto, 1

Baby Bazar Monza – Viale Umberto Biancamano, 2

Chicco – Viale Fulvio Testi, 11