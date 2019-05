Parabrezza rotto: ripararlo o sostituirlo a Monza

Non è così insolito constatate un danno al parabrezza della propria auto. Che si tratti di scheggiature, crepe o vere e proprie rotture, l’unica cosa da fare è rivolgersi a un esperto del settore. Rimandare l’intervento può comportare dei danni ulteriori, mettendo a rischio il guidatore e i suoi passeggeri.

Parabrezza danneggiato: cosa fare

Anche una piccola crepa può rappresentare un grande rischio. In poco tempo infatti le nuove sollecitazioni cui il parabrezza verrà sottoposto potrebbero condurre a una rottura. Sempre meglio rivolgersi rapidamente a un centro specializzato o al proprio carrozziere di fiducia. Qualora il rischio di rottura non dovesse bastare a convincere ogni guidatore al pronto intervento, basti sapere che un parabrezza danneggiato può comportare una multa salata, anche superiore ai 300 euro. Un’eventualità del genere inoltre renderebbe impossibile superare la revisione biennale, qualora fosse scaduta.

Non è sempre necessario sostituire il parabrezza che, a seconda del danno, potrà anche essere riparato. Ciò è possibile nel caso in cui la scheggiatura non superi i 2-3 mm, così come se non si trovi in un’area centrale rispetto alla prospettiva del guidatore, rappresentando dunque un chiaro ostacolo alla sua visuale. Allo stesso modo si potrà riparare il parabrezza qualora la scheggiatura sia a una stanza maggiore di 5-7 cm dal bordo del parabrezza.

Sostituzione e riparazione del parabrezza: costi

Il costo della riparazione di un parabrezza dipende ovviamente dalla tipologia del danno. Generalmente il tariffario si assesta sui 100 euro circa. Decisamente più costosa la sostituzione, ovviamente, con i prezzi che possono andare dai 300 euro a salire, fino a superare anche i 1000 euro. Molto dipende in questo caso dal modello del veicolo, dalle utilitarie alle auto più esclusive.

Riparazione e sostituzione del parabrezza a Monza

Centro Doctor Glass – Viale Gian Battista Stucchi, 62

Supply Car Italiana – Viale Brianza, 4

Carglass – Via Mentana, 9