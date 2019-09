Suv, cinque novità in arrivo

Anche il 2019 conferma la passione degli italiani per i SUV. Rispetto allo scorso annom infatti, l’immatricolazione delle auto “ad assetto rialzato” è cresciuta del 43%.

Vediamo quindi insieme cinque novità che presto arriveranno sul mercato.

Alfa Romeo Stelvio

Presente al prossimo salone dell’auto di Los Angeles, il SUV del biscione presenterà della novità. Si tratta in realtà di un restyling che porterà delle piccole variazioni sul look esterno, mentre le modifiche più significative riguarderanno gli interni e la tecnologia della guida.

Volkswagen ID.4

Al salone di Francoforte la casa di Wolfsburg ha svelato ufficialmente la ID.3. Ma, cosa più importante, ha presentato un'anteprima della novità in arrivo: la ID.4. Si tratta di un SUV di medie dimensioni basato sulla stessa architettura della sua compagna di marchio ID.3. Essendo un modello globale, verrà costruita in Europa, Stati Uniti e Cina. Alcune indiscrezioni rivelano che dovrebbe essere proposta sia con una carrozzeria da classico SUV, che con una più filante in versione Suv-Coupè.

Land Rover Defender

Sul mercato da inizio 2020, la Land Rover Defender ha debuttato al salone di Francoforte, e sarà inoltre protagonista del nuovo episodio della saga 007. Anche se non viene considerata proprio un SUV, la sua nuova versione avrà una linea leggermente più aggraziata pur sempre mantenendo lo stile da fuoristrada. Questo grazie all’effetto delle superfici più levigate rispetto al modello precedente, e ai passaruota non più separati dalla carrozzeria. Un ulteriore tocco di modernità viene dato dal fascione anteriore meno spigoloso e più avvolgente, e dall’inserimento dei fari a led.

BMW X6

Orrmai nota, la terza versione della X6 ha grinta da vendere, con fiancate possenti e un frontale aggressivo dove spicca la griglia allargata (su richiesta anche illuminata). La nuova suv-coupè della casa bavarese dovrebbe condividere gran parte della meccanica e degli interni con la sorella X5: è quindi naturale aspettarsi le stesse motorizzazioni inclusa, per gli amanti del green, la versione ibrida con batterie ricaricabili.

Mercedes GLE Coupè

Anch'essa debuttante al salone di Francoforte, la GLE Coupè ha subito aggiornamenti importanti nel design, nei contenuti, e nelle motorizzazioni. Considerata la principale rivale della BMW X6, la suv-coupè della stella fa notare subito un frontale rinnovato, caratterizzato dalla griglia più pronunciata e da nuovi gruppi ottici anteriori a led.

Completamente rivisti anche il posteriore e la sua fanaleria, più sottile e affusolata. Importanti novità anche per gli interni, dove troviamo il quadro strumenti frontale da 12,3” affiancato dallo schermo touch anch’esso da 12,3”.

Gallery